Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность использовать замороженные российские активы для поддержки украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

По словам Корнелиуса, канцлер ФРГ рассказал Трампу, что в ЕС обсуждают использование 210 миллиардов евро для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет российских активов, но против этого резко выступает Бельгия.