«Сегодня Азербайджан сталкивается с трудностями, с которыми сталкиваются многие европейские страны в сфере инвалидности. Естественно, что применение социальной политики в Азербайджане служит устранению этих трудностей».

Как сообщает #, об этом заявил глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко во время презентации проекта технической помощи «Поддержка реформ в системе реабилитации лиц с инвалидностью в Азербайджане.