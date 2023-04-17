Еврокомиссия ждет от Польши и Венгрии детальную информацию о причинах запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции и готовит новый пакет предложений, направленный на поддержку Украины и граничащих с ней стран-членов Евросоюза.

«Мы находимся в контакте с соответствующими властями государств-членов ЕС по этому вопросу, а также украинскими властями, чтобы узнать должным образом о предпринятых мерах и легальных для них основаниях и чтобы иметь четкое представление по этому вопросу. Параллельно важно напомнить, что торговая политика — это эксклюзивная компетенция уровня ЕС. Поэтому мы говорим, что в сфере торговой политики ЕС односторонние действия невозможны», — сказала на брифинге представитель Еврокомиссии Мириам Феррер.

По ее словам, ЕК получила письмо от пяти стран ЕС, граничащих с Украиной, которые просят рассмотреть проблему с поставками украинской агропродукции.

«Мы это анализируем. Мы должны понять, каковы причины, по которым эти страны ввели запрет на импорт, чтобы быть в состоянии дать более конкретный ответ. На этой стадии слишком рано об этом говорить, так как об этих мерах было объявлено в эти выходные, и мы не получили еще все детали в отношении предпринятых мер», — отметила Феррер.

Еврокомиссия предложила выделить пострадавшим 56 млн евро компенсаций.(interfax.ru)