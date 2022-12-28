Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился размышлениями об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из английской команды, передает Daily Mail.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

«Нам жаль, что Роналду не с нами. Его наследие, его имя занимают особое место в истории каждой команды. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть. Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше», — заявил Эриксен.

Сообщается, что основным вариантом для продолжения карьеры Роналду является «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.