Эрдоган заявил о готовности Турции действовать военным путем в Средиземном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова всеми возможными путями, в том числе военным, защищать свои интересы в Средиземном, Эгейском и Черном морях. Трансляция его выступления в провинции Муш велась на странице в Twitter турецкого лидера.

По его словам, Турция получит то, что ей причитается в этих регионах.

«Мы приглашаем наших партнеров отойти от ошибочных шагов, которые их погубят. Турция – не та страна, терпение, возможности и решимость которой можно испытывать бесконечно», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что те, кто выступит против турецкого государства, заплатят высокую цену.(Газета.ру)