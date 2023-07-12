Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время пресс-конференции, что сейчас у него больше надежд на позитивный исход сделки по закупке у США истребителей F-16, «чем когда-либо». Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин президент сказал нам, что позиция конгресса США обязательна в этом процессе. Он заверил, что сделает все от себя зависящее. У меня сейчас надежд больше на этот вопрос, чем когда-либо», — сказал турецкий лидер.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти Соединенных Штатов не гарантируют того, что члены конгресса не обяжут Турцию выполнить некоторые условия для одобрения поставки в страну истребителей F-16. Миллер отметил, что не может дать гарантии о продаже истребителей Турции, ведь он не может говорить от имени членов конгресса США. Он подчеркнул, что ведомство поддерживает продажу F-16 Турции и планирует двигаться в этом направлении, но в рамках продажи существуют аспекты, которые должны быть одобрены конгрессом США.