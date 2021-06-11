Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему устранению проблемы минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

«Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся снарядов. Призовем к поддержке процесса скорейшего разминирования», — сказал, по сообщению Агентства Анадолу, турецкий лидер, комментируя тему мин, заложенных ВС Армении в период оккупации земель Азербайджана.

В беседе с журналистами после пятничной молитвы, глава государства напомнил, что в ходе предстоящего на следующей неделе визита в Азербайджан посетит освобожденный от оккупации город Шуша.

«Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы встретимся в городе Шуше и подпишем соглашение. Речь идет о масштабном документе между Азербайджаном и Турцией», — отметил глава государства.

Президент Турции также поделился ожиданиями от предстоящего участия в саммите лидеров НАТО.

Эрдоган сообщил, что на встрече с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном обсудит позитивные и негативные стороны связей Анкары и Парижа.

«На полях саммита НАТО у нас будет также возможность обсудить с господином [Джо] Байденом отношения Турции и США», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Турция — мощная страна, которая входит в пятерку лидеров среди стран НАТО.

Президент Эрдоган далее выразил уверенность в скором и активном росте турпотока в Турцию.

Глава государства сообщил, что делегация из РФ посетит Анталью с целью обсуждения ситуации в сфере туризма.

«До сегодняшнего дня в Турции применено 32 млн доз вакцины от коронавируса. При этом в страну поступает новая партия вакцин», — сказал он.