Эрдоган: «За фактором оккупации в Азербайджане стоит и Франция»

За фактором оккупации в Азербайджане стоит и Франция. Об этом во время выступления в Кайсери сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Анадолу».

Он отметил, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не делала ничего, кроме того, как вооружала армян: «Убежден, что азербайджанские братья одержат победу в этой борьбе. Во время оккупации азербайджанских земель были и те, кто был слеп, глух и нем, они двуличные лжецы».

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит оказывать всяческую поддержку Азербайджану в его освободительной борьбе.