Эрдоган: «У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с соседней страной»

Позитивная позиция президента России Владимира Путина позволила снизить эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и направить процессы в позитивное русло.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в четверг в Баку, сообщает Агентство Анадолу.

Президент Турции выразил уверенность в том, что власти Азербайджана в короткие сроки, «за какие-то 3-5 лет» восстановят освобожденные от оккупации земли страны.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция и ее жители не преследуют ненависти к армянскому народу. «Все проблемы с руководством Армении», — отметил Эрдоган.

Он привлек внимание к тому факту, что на сегодня в Турции на заработках находятся более 100 тысяч граждан Армении.

Президент Турции далее прокомментировал вероятность открытия границы с Арменией.

«Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с соседней страной», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции раскритиковал позицию Франции по Нагорному Карабаху. «В Париже время от времени пытались контактировать с Анкарой по данному вопросу, но мы не отреагировали. Потому, что мы прекрасно осознаем истинные цели Парижа», — сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил решение французских парламентариев о признании Нагорного Карабаха. «Это образование не признает даже Никол Пашинян [премьер Армении], тогда как президент Франции Эммануэль Макрон пытается провести через парламент подобную инициативу. Все говорит о том, что Макрон даже не научился политике», — сказал Эрдоган.