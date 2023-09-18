Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара нацелена на совместную с РФ работу по поставке 1 млн тонн российского зерна в африканские страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В африканские страны, в нуждающиеся страны, должно быть направлено гораздо больше зерна», — отметил турецкий лидер.

Он пояснил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным намечено поставить 1 млн тонн зерна в Африку. По словам турецкого лидера, он предложил своему российскому коллеге еще увеличить этот объем.