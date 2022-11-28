Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом он сообщил после заседания турецкого правительства, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала TRT.

Как рассказал президент, Турция проводит личные встречи и разговаривает по телефону с лидерами России и Украины.

На прошлой неделе турецкие власти провели несколько телефонных переговоров, отметил он.

«Наша цель — прекращение <…> [конфликта] между РФ и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил о возможности дипломатического решения ситуации на Украине.

Он считает, что дипломатическому решению конфликта может помочь реализация зерновой сделки, которая была заключена 22 июля при участии РФ, Турции, Украины и ООН.