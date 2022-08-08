На встрече в Анкаре с послами Турции в зарубежных странах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл подробности будущей операции в Сирии, пишет Anadolu.

«Наше решение установить 30-километровую линию безопасности на нашей южной границе остается в силе. Вскоре мы объединим кольца этого пояса безопасности, очистив последние районы, где террористическая организация гнездится в Сирии», — заявил турецкий лидер.

Он подтвердил, что борьба с терроризмом будет продолжена. По мнению президента Турции, страны НАТО не должны быть убежищем для FETO и террористов ПКК, спасающихся от турецкого правосудия.