Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в том, что его предстоящая на следующей неделе встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет способствовать прекращению конфликтов, об этом написал президент Турции в соцсетях.

«Я убежден, что наша встреча с президентом Трампом будет способствовать прекращению войн и конфликтов в нашем регионе в рамках нашего общего видения глобального мира и дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами», — написал он.

Президент отметил, что на встрече в Белом доме «с моим уважаемым коллегой и другом, президентом США Дональдом Трампом, нашим союзником, США, с которым у нас всеобъемлющие стратегические отношения», затронет ряд вопросов, включая торговлю, инвестиции и оборонную промышленность