Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет ряд встреч с лидерами различных стран на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Как передает Анадолу, Эрдоган отправится в Брюссель 13 июня, за день до саммита Североатлантического альянса.

В частности, запланированы двусторонние контакты главы турецкого государства с президентом США Джо Байденом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом.

Эрдоган также планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

В ходе переговоров Эрдоган обсудит с лидерами стран союзничество в рамках НАТО, а также двусторонние отношения и региональные вопросы.

Встреча Эрдогана и Байдена станет первой встречей двух лидеров после избрания второго на пост президента США.

На саммите НАТО турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом поднимет вопрос о суверенных правах Турции в отношении событий в своем регионе и выразит решимость по этому вопросу.

Делегация напомнит о том, что Турция является государством-членом НАТО, которое выполняет свои обязанности в рамках альянса и предложит собеседникам сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом и эффективного вмешательства в гуманитарные кризисы.

Анкара также намерена предложить странам НАТО продолжить оказывать единоличную поддержку властям Афганистана против террористической угрозы, которая может возникнуть после вывода войск Альянса и США из этой страны.

В этом контексте будет подчеркнуто, что Турция выполнит свои обязательства по успешной реализации мирного процесса в Афганистане.