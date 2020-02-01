Эрдоган принял в Стамбуле лидера ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу политбюро контролирующего Газу движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой турецкого лидера.

По информации агентства Anadolu, переговоры прошли в особняке Вахдеттин за закрытыми дверями. Агентство также сообщило, что днем ранее Эрдоган обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию в Ближневосточном регионе и, в частности, предложенный США план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Турецкий лидер выразил поддержку «борьбы палестинского народа за свои права».