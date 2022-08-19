«Зеленский специально просил нас, чтобы Россия разминировала территорию Запорожской АЭС. Потому что это опасно».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из Украины.

Он отметил, что он обсудит этот вопрос во время переговоров с российским лидером:

«Россия должна взять на себя ответственность в этом направлении, мы будем особенно просить об этом».

Эрдоган добавил, что Турция продолжит дипломатические усилия по прекращению войны.

Кроме того, Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому провести встречу с Путиным в Турции.