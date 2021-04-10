Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма»

Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в субботу в Стамбуле.

Он отметил, что стороны пришли к согласию по теме продолжения стратегического партнерства.

Кроме того, по его словам, Турция нацелена обеспечить безопасную и спокойную обстановку в Черном море.

Турецкий лидер подчеркнул, что «важным элементом» взаимодействия Анкары и Киева является оборонпром. При этом он добавил, что это сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.

Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил решение Анкары не признавать «аннексию Крыма».

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», — считает Эрдоган.

Анкара также выступает за снижение напряженности на востоке Украины.

Президент Турции выразил поддержку минским договоренностям. Он выразил надежду, что конфликт в стране будет урегулирован политическим путем.