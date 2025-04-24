Страны Европы не станут поддерживать США в признании Крыма территорией России и будут выступать против попыток выбить согласие из президента Украины Владимира Зеленского, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников. Они пояснили, что речь идет о фактической легализации первого силового захвата территории в Европе с 1945 года. По их словам, такое признание разрушит порядок, который на протяжении многих поколений поддерживал мир на континенте.

Близкий соратник будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, депутат бундестага Торстин Фрей заявил, что Европа не может принять это предложение президента США Дональда Трампа. «Тогда Путин достигнет всех своих целей, и сигнал, который он получит, будет таким: «Я могу позволить себе такую агрессию. В конце концов, я одержу верх»», — пояснил Фрей. Глава внешней политики ЕС Кайя Каллас также подчеркнула, что «Крым — это Украина», отметив, что признание аннексии было бы «грубой ошибкой». Европейские союзники намерены придерживаться давней позиции: не предпринимать никаких действий в отношении суверенитета Украины, против которых выступает Зеленский.

«Крым и будущие стремления [Украины] к членству в НАТО — это красные линии для нас. Мы не можем от них отказаться», — заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС. По его словам, даже если США будут действовать в одностороннем порядке, это вознаградит российскую агрессию и побудит Путина взяться за Грузию и Молдову. Кроме того, он может начать угрожать другим бывшим советским странам, например, Латвии, Литве и Эстонии, которые являются членами ЕС и НАТО, добавил дипломат.

ЕС уже уведомил администрацию Трампа о невозможности признать Крым российским, сообщил высокопоставленный европейский чиновник. Теперь крупнейшие державы континента, входящие в НАТО, должны «отговорить» руководство США от одностороннего шага в этом направлении.

Признание Крыма территорией России лежит в основе плана Трампа о завершении войны в Украине. Документ должен был обсуждаться на встрече в Лондоне с участием госсекретаря США Марко Рубио и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. Однако перед этим Зеленский публично заявил, что не собирается дискутировать о статусе Крыма, поскольку по Конституции и международному праву — это территория Украины. В итоге Рубио отказался ехать на переговоры, сославшись на плотный график. Вслед за ним аналогичное решение приняли главы МИД Франции и Германии Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф предпочел нанести четвертый визит в Кремль.

После этого Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров, назвав его позицию по Крыму «очень вредной» для мирных усилий. «Он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», — отметил американский лидер. В свою очередь Зеленский напомнил о заявлении госсекретаря Майка Помпео от 2018 года — тогда президентом США также был Трамп. В тексте говорилось, что «Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до восстановления территориальной целостности Украины». Кроме того, Помпео подчеркивал, что США отказываются «признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права». (moscowtimes.ru)