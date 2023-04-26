Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам, передает РИА Новости.

Трансляция была прервана после того, как журналист начал задавать Эрдогану вопрос о будущих перестановках в правительстве. После длительной паузы глава государства вернулся в эфир, попросив у зрителей прощения.

«Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», — признался Эрдоган.

Он подчеркнул, что думал об отмене интервью, но решал этого не делать, не нарушать обещание.

После этого президенту задали еще несколько коротких вопросов, а затем модератор заявил, что интервью завершается, чтобы турецкий лидер мог отдохнуть.