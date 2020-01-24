Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что около 400 тысяч беженцев из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе.
«Сейчас около 400 тысяч жителей четырехмиллионного Идлиба двигаются к нашим границам. Отправкой палаток эту проблему решить нельзя, поэтому мы объявили мобилизацию при участии нашего общества Красного Полумесяца. Сначала будет построен 10-тысячный городок для беженцев, шаг в этом направлении уже сделан, потом мы эту практику продолжим вдоль всей границы в зоне (на территории Сирии), освобожденной от террористов. В этих домах будут все удобства», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится в Турции с визитом.
Он поблагодарил Меркель за поддержку гуманитарных усилий Турции в Сирии.
| 2020-01-24T21:35:28+00:00 24 января 2020, 23:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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