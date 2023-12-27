Азербайджан и Армения активно движутся в сторону подписания мирного договора.

Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что произойдет это в ближайшее время.

«Такие встречи, в частности неформальный саммит СНГ, представляют хорошую возможность для кратких контактов «на ногах». Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации [мирного договора]. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время и не в ущерб качеству», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле видят наличие политической воли у Баку и Еревана для заключения мирного договора. Официальная Москва поддержит это решение.