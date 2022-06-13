Турция приступила в понедельник к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов республики. В торжественной церемонии принял участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи [газа] в 2026 году», — сказал он в эфире телеканала TRT.

По словам президента Турции, «открытие газового месторождения в Черном море является историческим событием, осуществленным полностью за счет внутренних ресурсов». «Мы рассматриваем энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не арену для напряженности и противостояния, — утверждает Эрдоган. — Наше четвертое буровое судно, которое направится на освоение газовых запасов Черного моря, будет названо «Абдулхамид Хан» (в честь последнего правителя Османской империи)».(ТАСС)