Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что первая в стране АЭС «Аккую», которую сроит госкорпорация «Росатом», будет запущена до конца 2023 года.

«До конца 2023 года мы завершим строительство [первого реактора] АЭС «Аккую», — приводит слова президента телеканал NTV.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основании межправительственного соглашения между РФ и Турцией, подписанного в 2010 году. Он предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.