На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 56,24% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,79% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 42,37%.

Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,32% голосов избирателей.

При этом подсчитали лишь 6,7% бюллетеней избирателей за рубежом. Из них за Эрдогана отдали 56,3% голосов, а за Кылычдароглу — 40,1%.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени.(interfax.ru)