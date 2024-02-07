Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах c 92,05% голосов.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов обнародовал результаты подсчета 93,3 процента голосов.

Самовыдвиженец Захид Орудж набрал 2,19%, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» – 2%, Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» — 1,76%, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта — 0,8%, Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» — 0,66%, самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,53%.

Отметим, что количество подсчитанных бюллетней составило 4 659 967, проголосовали 4 660 025 избирателей, данные представили 6 102 избирательных участка.