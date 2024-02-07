Кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 92,1% голосов.

Предварительные результаты голосования объявил на брифинге для представителей СМИ председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Согласно предварительным результатам, самовыдвиженец Захид Орудж набрал 2,2%, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта — 0,79%, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» – 1,99%, Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» — 0,66%, Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» — 1,78%, самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,48%.

«В этих выборах приняло участие на 1 млн избирателей больше, чем на выборах ранее. Это очень хороший результат», — сказал Мазахир Панахов.

По его словам, в ЦИК поступили данные с 3 561 участка.

«Мы продолжаем получать данные с избирательных участков. Полагаю, что этой ночью мы сможем объявить результаты выборов на основе данных, полученных более чем с 90 процентов избирательных участков», — сказал глава ЦИК.