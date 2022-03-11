Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает «Анадолу».

Отмечается, что переговоры прошли на полях Дипломатического форума, который проходит в эти дни в Анталье. Встреча прошла за закрытыми дверями и продолжалась 35 минут.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали вице-президент Фуат Октай, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.