Эрдоган и Столтенберг обсудили Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Анадолу.

Обсуждены события в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, а также региональная проблематика с акцентом на российско-украинский кризис.

Президент Эрдоган отметил, что благодаря конструктивным шагам и настойчивым призывам Турции сегодня в Эгейском море и Восточном Средиземноморье царит спокойная атмосфера.

Глава государства указал на необходимость оказания поддержки новому правительству Ливии в сфере обороны и безопасности, отметив, что Турция вносит вклад в этом направлении в рамках подписанных ею соответствующих соглашений.

Турецкий лидер заявил, что поддержка Афганистану должна быть продолжена наиболее эффективным образом с использованием возможностей и потенциала НАТО.

Президент Турции выразил уверенность, что кризис между Россией и Украиной должен быть урегулирован путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских соглашений.