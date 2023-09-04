Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

Он обратил внимание, что основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет «жизнеспособность прежней зерновой сделки».

«Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции», — подчеркнул источник.

Кроме того, президенты РФ и Турции на переговорах, которые должны состояться 4 сентября в Сочи, планируют поговорить о поставках российского зерна в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара.

Собеседник агентства отметил, что наряду с зерновой сделкой, которая будет главной темой встречи двух президентов, могут обсуждаться и поставки российского газа через Турцию в Европу. Газовая тема является не менее важной, чем зерновая. Будет обсуждаться проект создания на территории Турции газового хаба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным объявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

По данным издания, турецкий лидер подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что Турция готова взять на себя роль посредника и оказать необходимую поддержку, включая организацию прямых переговоров для обеспечения прочного мира между Москвой и Киевом.