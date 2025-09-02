Владимир Путин предложил ограничить Украине поставки газа реверсом и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.

Об этом он сказал на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине, сообщает «Интерфакс».

Словакия является одним из основных каналов реверсных поставок газа из Европы в Украину.

«Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа реверсом, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в сфере нарушения чужих интересов», – сказал Путин.