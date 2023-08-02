Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, что вызвало массовые отключения света в соседней стране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Nigerian Electricity Company.

Отмечается, что таким образом нигерийская энергетическая компания выполнила распоряжение саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против властей Нигера, где мятежники захватили власть.

Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигерии.

По данным западных СМИ, электричество в нигерской столице Ниамее и других крупных городах страны подается в течении не более четырех часов в сутки.