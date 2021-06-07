Президент США Джо Байден, так же, как и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, с нетерпением ждет возможности рассмотреть «весь спектр» американо-турецких отношений во время встречи двух лидеров в середине июня, заявил, как сообщает Агентство Анадолу, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден очень хорошо знает президента Эрдогана, и эти два лидера провели много времени вместе. Байден и Эрдоган с нетерпением ждут возможности воспользоваться этой возможностью, чтобы рассмотреть все аспекты отношений», — сказал Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Салливана, встреча, которую планируется провести в кулуарах саммита НАТО 14 июня в Брюсселе, представляет собой «практическую возможность для обзора» двусторонних отношений.

Он сообщил, что лидеры обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии, Иране, Нагорном Карабахе и «роль, которую Турция будет играть в будущем в отношении переговоров и дипломатии в Афганистане».

Салливан добавил, что главы США и Турции также обсудят темы, по которым они придерживаются различных точек зрения.