Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил во вторник в Анкаре на презентации крупнейшего социального проекта в истории Турции, предполагающего строительство в ближайшие два года 250 тыс. жилых единиц соцжилья в 81 провинции страны.

Проект позволит открыть 100 тыс. новых рабочих мест, а квартирами на льготных условиях будут обеспечены десятки тысяч малообеспеченных граждан.

По словам турецкого лидера, цель правительства Турции — построить в стране в целом 500 тыс. единиц социального жилья в период 2023-28 гг.

«Сегодня мы даем старт первому этапу этого проекта, предполагающему строительство 250 тыс. единиц соцжилья», — пояснил турецкий лидер.

По его словам, доступ к социальному жилью получит также молодежь в возрасте 18-30 лет.

«Ключи от 50 тыс. единиц соцжилья или 20 процентов от общего количества квартир получат представители молодого поколения. Родным и близким павших военных, а также ветеранам выделена квота в 12,5 тыс. единиц соцжилья, инвалидам – столько же. Еще 50 тыс. единиц предусмотрено для пенсионеров», — сказал президент.

Эрдоган отметил, что выплата по кредитам за соцжилье может достигать 240 месяцев. «Цена на 3 комнатные квартиры будут составлять от 608 тыс. турецких лир, а четырехкомнатные оцениваются в 850 тыс. лир и выше», — сообщил он.

По его словам, шанс на подачу заявки по получению соцжилья имеют жители Стамбула, имеющие доход ниже 18 тыс. лир, в других провинциях планка дохода определена в 16 тыс. лир.

Глава государства добавил, что 50 тыс. единиц соцжилья из общего числа будут построены на первом этапе в Стамбуле, 18 тыс. – в Анкаре, 12,5 тыс. — в Измире.

Эрдоган подчеркнул, что крупнейший в истории Турции проект строительства соцжилья позволит снизить цены на недвижимость и арендную плату, облегчит доступ населения к жилью. (Анадолу)