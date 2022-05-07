В 11:00 по парижскому времени в Елисейском дворце началась церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента на новый пятилетний срок.

Как передают зарубежные СМИ, он выбрал 7 мая, потому что в этот день завершились пять лет со времен встречи 2017 года, на которой он принимал полномочия у покидавшего свой пост Франсуа Олланда.

Поскольку нового президента нет, церемония ограничится встречей в зале приемов Елисейского дворца и краткой 15-минутной речью. Перед этим глава Конституционного совета Лоран Фабиус официально провозгласит Макрона главой страны и вручит ожерелье магистра Ордена Почетного легиона, на которое имеет право только действующий президент. Среди 450 гостей ожидаются прежние президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд, главы обеих палат Парламента Ришар Ферран и Жерар Ларше, а также премьер-министры.

После принятия должности Макрон выйдет в дворцовый сад, где будет его ждать почетный караул Республиканской гвардии,— чтобы отдать честь государственному флагу и выслушать салют в 21 залп, который даст батарея, развернутая ради этого на эспланаде перед Дворцом инвалидов.

Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок 24 апреля. Вместе с ним во второй тур выборов прошла кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она набрала 41,45% голосов, Макрон — 58,55%.