Республика вступает во второе полугодие с обновленным государственным бюджетом. В новой версии финансового документа выросли доходы и расходы. При этом основная финансовая нагрузка ложится на фискальные госструктуры. Трансферты в бюджет из Государственного нефтяного фонда не претерпели изменений, зато выросли обязательства налогового и таможенного ведомств.

Наш небольшой экскурс по следам изменений в бюджете страны поддержал бывший министр финансов, доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов. По словам ученого, доходная часть любого государственного бюджета зависит от экономического положения страны и уровня ее развития. Азербайджан в этом плане вовсе не исключение.

«За последние десятилетия национальное хозяйство нашей республики стало частью мировой экономики, — поясняет он. – Поэтому экономика нашей страны не может оставаться в стороне от процессов международного уровня, особенно ситуации на международных сырьевых рынках. Кстати, эту недвусмысленную связь особенно ярко демонстрируют события 2014-2015 годов, проливающие свет на то, как глобальные процессы могут отражаться на хозяйственном и финансовом положении в Азербайджане».

Поэтому не ошибемся, если скажем, что причины изменений в главный финансовый документ обусловлены положением в мировой экономике и на международных сырьевых рынках. Кроме этого, они, конечно же, имеют непосредственное отношение к внутриэкономической ситуации – развитию национального хозяйства и особенно его ненефтяного сектора. Если конкретнее, говорит Ф. Юсифов, за истекшие четыре месяца этого года производство внутреннего валового продукта составило 38,2 млрд манатов, в том числе 24,2 млрд в ненефтяном сегменте. По сравнению с упомянутым отрезком времени прошлого года наш ВВП увеличился в реальном выражении на 4,3%, а в ненефтяном секторе — на 7,7%.

Эксперт напомнил, что бюджет верстался в начале года при прогнозе по росту ВВП на 3 млрд манатов. Тем временем среднегодовая цена барреля нефти подросла на мировых рынках с 60 до 75 долларов, а ключевой показатель экономической активности – инфляция составила лишь 0,7%. Иными словами, складывалась весьма позитивная ситуация для коррекции бюджета, отметил Ф. Юсифов, напомнив, что по закону «О бюджетной системе», этот вопрос можно выносить на обсуждение парламента не ранее 15 мая и не позднее 15 октября. Что и было сделано.

Касаясь роста доходов в главном финансовом документе, ученый обратил внимание на опережающее увеличение прибылей ненефтяного сектора, назвав этот рост успехом экономической стратегии высшего руководства страны в русле хозяйственной диверсификации. Все это в итоге позволило увеличить прогнозы поступлений, задействовав ожидания дополнительных прибылей.

В результате прогнозируемые доходы государственной казны выросли на 2180,0 млн манатов, или 6,4% — до 36353,0 миллиона манатов. Расходы увеличились на 2944,3 млн манатов (+8%) и составили 39707,3 млн. Бюджетный дефицит тоже увеличился на 764,3 млн манатов (+29,5%) против утвержденных 2590,0 млн манатов и составил 3354,3 млн. Таким образом дефицит уложится в 2,8% прогнозируемого ВВП. Его дополнительный рост собираются покрывать из внутренних заимствований, свободного остатка единого казначейского счета и остатка средств целевых бюджетных фондов.

Как уже говорилось, в структуре доходов большая часть поступлений придется на неуглеводородную сферу. По мнению эксперта, в этом большой плюс, поскольку цифры отражают позитивные результаты целевых задач по достижению роста реальной экономики. Нефтяной сектор покроет 48,9% или 17769,0 млн манатов ожидаемых доходов бюджета. Соответственно, поступления из ненефтяного сектора составят 51,1% или 18584,0 млн манатов, поясняет Ф. Юсифов. При этом доходы от нефтяного сектора увеличатся на 605 млн манатов (3,5%). Поступления из ненефтяного сегмента вырастут на 1575,0 млн (9,3%), что на 1504,0 млн манатов (8,8%) превышает показатель эффективности прошлого года. По словам экономиста, доля ненефтяных поступлений в доходах госбюджета увеличится на 1,3 процента, до 51,1 процентов.

В структуре доходов львиная часть поступлений приходится на фискальные органы. Государственная налоговая служба заплатит в бюджет 15270,0 млн манатов– 42% всех поступлений. По линии таможни государственная казна получит 6400 млн манатов (17,6%) Трансферты из Государственного нефтяного фонда уложатся в 12781 млн манатов (35,1%). Далее в этом списке доходы от внебюджетных организаций — 831 млн манатов, в графе прочие доходы значится 821 млн, или 2,3% всех поступлений. Центробанк заплатит в бюджет 250 млн манатов (0,7%).