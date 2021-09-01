«Москва стала слишком пешеходной, и цены на недвижимость в этих районах, по прогнозам наших аналитиков, в ближайшее время начнут идти вниз. При этом я с радостью останусь арендатором и буду готов развивать другие идеи, если новые владельцы согласятся меня оставить на нормальных условиях», — добавил Агаларов.