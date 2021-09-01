Crocus Group выставил на продажу принадлежащие компании четыре помещения в центре Москвы, рассказал РИА Недвижимость первый вице-президент группы Эмин Агаларов.
По его словам, это помещения в Столешниковом переулке дом 9, строение 1 и на улице Петровка дом 19, строение 1.
«Мы выставили на продажу все помещения в центре Москвы, принадлежащие Crocus Group. Общая площадь объектов составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведем активные переговоры с крупными fashion-брендами», — сказал Агаларов.
Объясняя причины продажи, Агаларов пояснил, что перестал верить в прибыльность городской недвижимости.
«Москва стала слишком пешеходной, и цены на недвижимость в этих районах, по прогнозам наших аналитиков, в ближайшее время начнут идти вниз. При этом я с радостью останусь арендатором и буду готов развивать другие идеи, если новые владельцы согласятся меня оставить на нормальных условиях», — добавил Агаларов.
Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл«, торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом».