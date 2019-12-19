Эльмира Сулейманова награждена орденом

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльмиры Теймур гызы Сулеймановой орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в области защиты прав человека Эльмира Теймур гызы Сулейманова награждена орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Отметим, что в 2002-2019 годы Э.Сулейманова была уполномоченным по правам человека Азербайджана (Омбудсменом).