Эльмира Сулейманова награждена орденом

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльмиры Теймур гызы Сулеймановой орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в области защиты прав человека Эльмира Теймур гызы Сулейманова награждена орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Отметим, что в 2002-2019 годы Э.Сулейманова была уполномоченным по правам человека Азербайджана (Омбудсменом).

| 2019-12-19T19:06:11+00:00 19 декабря 2019, 21:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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