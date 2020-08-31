Эльмира Ахундова и Михаил Саакашвили обсудили украино-азербайджанские отношения

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой.

Об этом он написал на странице в Facebook.

В ходе встречи были обсуждены украино-азербайджанские отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

М.Саакавшили отметил, что в составе cовета будет создано бюро реформ для всего постсоветского пространства.

«Это станет большим международным центром для генерации идей и консолидации реформаторов», — отметил он.