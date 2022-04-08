Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в ежегодной церковной службе по случаю Чистого четверга 14 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые за время своего правления королева, которой в этом месяце исполняется 96 лет, не пойдет на пасхальную службу. Вместо нее там королевская семья будет представлена ​​принцем Чарльзом и Камиллой. Служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Елизавета II, которая сейчас пользуется тростью и инвалидной коляской, в последние месяцы вела дела по видеосвязи из Виндзорского замка.

В феврале королева перенесла ежегодный прием дипломатов.

В марте Елизавета II пропустила торжественную службу по празднованию Дня Содружества. В конце марта она все же появилась на публике — впервые за пять месяцев Она посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве в память о своем супруге принце Филиппе.