Эльхан Асадов: Оползневая зона в поселке Бадамдар является одной из самых опасных в Баку

«Оползневая зона в поселке Бадамдар является одной из самых опасных оползневых зон в Баку».

Oб этом заявил заместитель начальника Государственного агентства по контролю безопасности на строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов, прибывший в зону оползня на Бадамдарское шоссе в Сабаильском районе.

По его словам, в течение многих лет на верхней части территории, где произошел оползень, строились жилые дома и объекты общественного питания без проведения каких-либо инженерных подготовительных работ: «Эти дома и объекты были построены 40-50 лет назад. Поскольку к этим домам канализация не проводилась, сточные воды собирались в подземных сооружениях, называемых шамбо».

Э.Асадов отметил, что возникающая плотность также ускоряет оползни, в результате этого здесь также увеличивается число оползней. По его словам, Министерство по чрезвычайным ситуациям пригласило сюда специалистов из Японии, и сразу же начались работы: «На территории было проведено много работ и возведено много подпорных стен. В результате этого удалось предотвратить разрушение многих домов в этом районе».(АПА)