Раз в месяц учредитель журнала «Azərbaycan Dünyası» («Мир Азербайджана»), президент национального фонда «Dədə Qorqud» Эльдар Исмайлов радует аудиторию издания различными тематиками. На протяжении многих лет он уже выпустил журналы, посвященные актуальным темам, странам и их лидерам. Были выпущены номера «Azərbaycan Dünyası» об Украине, Казахстане, России, Туркменистане и Турции. Он выпускал журналы, посвященные тюркским странам или же тем странам, на территории которых компактно проживают тюркские народы. Но, на этот раз неожиданно для всех Эльдар Исмайлов готовится выпустить очередной номер ««Azərbaycan Dünyası», посвященный государству Израиль.

— А почему Израиль? Что Вас побудило обратить внимание именно на эту страну? Вы же обычно выпускали журналы на тюркскую тему…

— В первую очередь напомню вам, что я уже более 25 лет являюсь учредителем и главным редактором журнала «Azərbaycan Dünyası». В то время из-за сложившейся ситуации в Азербайджане очень трудно было что-то выпускать, печатать. Были времена, когда мы в год выпускали по 15 номеров журнала, некоторые из них были посвящены не только тюркским странам, но и людям или событиям, связанным с Азербайджаном, тюркским миром в разных странах. Я погрузился в эту работу.

Что касается Израиля, то лет семь назад у меня был один номер о наших соотечественниках — горских евреях Азербайджана. На обложке журнала было фото Милиха Евдаева – религиозного, общественно-политического деятеля. Он очень уважаемый человек не только в Азербайджане, но и за его пределами. Деятельность, которую он осуществлял, всегда вдохновляла меня, при каждом разговоре с ним у меня появлялась новая идея. Об этом человеке можно говорить бесконечно. Он прекрасно разбирается в истории и культуре Азербайджана, он получил образование на азербайджанском языке, даже хорошо поет наши песни, вплоть до «Сары гелин», может наизусть читать газели Алиаги Вахида, Физули, Насими. МИлих Евдаев очень интересный человек…

И когда я обратился к нему с различными идеями по увековечиванию памяти Национального героя Азербайджана, шехида Первой Карабахской войны Альберта Агарунова, он горячо поддержал эту идею, отметив, что это большое и богоугодное дело. У нашего Фонда есть отдел геральдики, есть художники и мы учредили награду имени Альберта Агарунова. Мы эту награду вручили героям-танкистам Первой и Второй Карабахский войн, также ее получили офицеры, которые служили правому делу Азербайджана. Процесс пошел, мы создали что-то вроде штаба, Милих Евдаев собрал ветеранов, которые служили вместе с Альбертом Агаруновым. Пригласил его командира – первого командира первого танкового батальона независимого Азербайджана Гаджи Азимова. В итоге нашей совместной работы и появился памятник Альберту Агарунову на территории Наримановского района Баку.

Аналогичная работа велась и с увековечиванием памяти Национального Героя Мубариза Ибрагимова. Один из номеров был посвящен этому достойному сыну Азербайджана. Агарунов же стал символом братства и единства азербайджанцев и евреев. Вы же помните его слова: отвечая на вопрос журналиста, почему вы не уезжаете в Израиль, вы же еврей, Агарунов высунул голову из танка и сказал: «Азербайджан мой дом, моя родина и мы должны ее защищать».

У меня всегда было уважение к этому народу. Я в детстве дружил с евреями, вместе с друзьями футбол играли. Но слова Альберта изменили во мне многое.

Кстати, Альберта Агарунова, Мубариза Ибрагимова и других мы посмертно наградили орденом «Vətən övladı».

— Какая основная причина того, что вы обратили внимание на тему Израиля?

— Мы же помним, что во время 44-дневной войны Израиль был солидарен с Азербайджаном и оказал этим большую помощь. Тогда Азербайджану помогали многие представители нашей диаспоры, проживающие в разных странах, и среди них было множество наших соотечественников — горских евреев, так или иначе связанных с Азербайджаном, считающих эту страну своей Родиной. Ведь дело же не только в финансах. Тогда очень многое сделали для Азербайджана ныне покойный Арье Гут, покойный Евда Абрамов, Александр Шаровский, Год Нисанов, Тельман Исмайлов и этот список можно продолжать очень долго.

Для сближения и укрепления азербайджано-израильских отношений огромную работу осуществил и Комитет по работе с диаспорой. Особо хочу отметить большой вклад в развитие азербайджанской диаспоры за рубежом председателя Госкомитета Фуада Мурадова. Что касается Израиля, то Мурадов несколько раз посещал землю обетованную, где помимо официальных встреч встретился и с семьей Альберта Агарунова. Много сделали для развития наших отношений Егана Сальман, братья Гусманы и другие наши соотечественники, имена которых я могу перечислять очень долго.

Не могу не упомянуть огромную, плодотворную работу во благо народов обеих стран сотрудников посольства Израиля в Азербайджане во главе с уважаемым Джорджем Диком. И итог всей этой работы известен: широко освещен на телеканалах и в электронных СМИ. Но я хочу выпустить журнал, посвященный Израилю, чтобы он стал настольным чтивом всех, кто старается поддерживать на высоком уровне эти отношения. Материал публикуется в интернете, а через несколько лет информация уходит куда-то в паутину. А журнал – настольная книга. Как говорится, рукописи не горят.

Нам нужно развивать отношения с Израилем, не забывать, что наряду с другими странами мира, в Израиле находится одна из самых больших диаспорских организаций Азербайджана. Мне показывали фотографии и видеокадры. Оказывается, в Хайфе есть улица, жители которой в большинстве своем общаются на азербайджанском языке.

Израиль со дня обретения независимости всегда был рядом с Азербайджаном и сегодня продолжает эту политику. Хотя, здесь разговор не идет о политике.

Как сказал наш президент Ильхам Алиев, «в основе успешно развивающихся межгосударственных отношений между Азербайджаном и Израилем лежит воля наших народов, исторически проживающих в условиях дружбы, взаимопонимания и уважения».

И конечно-же, речь идет об отношениях между двумя народами, об уважении и любви. А кто привил эту любовь, эти отношения? Конечно же, люди. Люди, которые до сих пор трудятся ради этой дружбы и единства. Я очень доволен, что начал этот проект и обязательно завершу его. Этот журнал станет олицетворением большой любви и тесных отношений между представителями двух народов, которых вместе объединили история и люди, написавшие и продолжающие писать эту историю.

— Вы – старый бакинец, рассказывали о том, как в детстве дружили с представителями разных национальностей, в том числе и с евреями. Вы рассказали о своей молодости, об отношении к той или иной нации, а также напомнили о 44-дневной войне, где наряду с Турцией и Пакистаном, Израиль протянул нам руку помощи. Роль этих стран трудно переоценить. Но, интересно, что в самом Баку есть люди, которые как бы не видят и не хотят видеть очевидные реалии. В чем причина такого негативного отношения? Вы задавали этот вопрос сами себе?

— Конечно. У меня даже были серьезные разговоры на эту тему с некоторыми лицами и политиками. Меня всегда удивляло то, что с таких негативных позиций иногда выступали не малограмотные люди, а вполне даже образованные.

К сожалению, в различных странах мира в разные периоды истории имели место погромы, гонения и даже тотальное истребление многострадального народа. Я много читал о том, как евреи, бежавшие из Испании от гонений короля Фердинанда, в 1492 году нашли защиту на территории Османской империи, читал об азербайджанце – Хамзе Садыхове, взявшим в плен под Сталинградом генерала фон Роденбурга и освободившем еврейских детей из гетто Сталинграда, в так называемой «Долине смерти». Кстати, о нем очень хорошо знают в самом Израиле.

Я долго размышлял, почему нация, представители которой ни на кого не нападали, множество раз подвергалась гонениям, геноциду? Может я ошибаюсь, но это мои суждения: я знаю многих евреев, и все они очень умные и талантливые в своих областях люди. Они от природы такие, всегда стремятся что-то создать, созидать. А есть люди, которые сами ничего не делают и завидуют другим. Именно такие люди стараются не подпускать умных и талантливых представителей нации к руководящей работе. Ошибка? Безусловно.

Мой принцип: не надо быть наверху или внизу. Нужно быть на своем месте. Вот тогда ты будешь полезен и своей семье, и своему государству, и своей нации.

Посмотрите на государство Израиль. Создано в 1948 году. А какое развитие? Наука, технологии, музыка, культура, военное дело. Я знаю много людей, которые не были востребованы в своих странах, но уехали в Израиль и добились больших успехов, реализовав свой потенциал. Так что, я думаю, что негативное отношение к Израилю, где бы не было, это зависть, это политика. Ведь все видят, что этот народ работает головой, есть талант и есть желание работать и добиваться высоких результатов. Все это мешает другим странам, интересы которых пересекаются в регионе. Все попытки, которые делаются для того, чтобы испортить отношения Азербайджана и Израиля – результат работы определенных институтов, которые не хотят усиления Азербайджана, которому помогают евреи.

Хорошо, что наш народ и мудрое руководство страны во главе с Ильхамом Алиевым, прекрасно понимают это и держат курс на сближение и сотрудничество с еврейским государством. Мы от этого только выигрываем.

«Нет такой страны на земле, в которой евреем жилось так комфортно, как в Азербайджане», — сказал народный артист Азербайджана Александр Шаровский на празднике Рош ха-Шана (еврейский Новый Год) 25 сентября этого года.

— Вы затронули тему еврейских погромов, гонений, геноцида. Вас не удивляет, что все эти негативные моменты в истории еврейского народа имели место только в христианских странах, в Европе, России? Мы же все помним известный призыв в России, который, кстати, иногда используется и по сей день: «Бей жидов, спасай Россию!». И удивительно, что евреи, притесненные в христианских странах, находили спасение в мусульманских странах – в Турции, Азербайджане…

— Очень хороший вопрос. Думаю, что в первую очередь это связано с нашей богобоязненностью. Я служил в советской армии, в секретной части. Там всегда превосходство было у христиан. Не говорили, что ты мусульманин или еврей, но показывали своим отношением. Там были и евреи, и мусульмане, которых не подпускали к первому уровню секретности. В советской армии азербайджанец обязательно должен был быть в дисбате или стройбате. Нас и евреев никогда не пускали наверх, к секретным объектам. Максимум, писарь в штабе. Здесь национальность ни при чем, проста была такая государственная идеология.

Что касается Европы, то в Испании, Португалии, Румынии, Германии имели место факты массового гонения, погрома и притеснения евреев. Я не буду хвалить Ислам, своих проблем у нас тоже хватает. Но мы больше богобоязненные, чем христиане.

— А причем тут евреи? Почему именно их гнали отовсюду?

— Они толерантно относятся ко всем другим нациям. Но у них есть один закон, который не подходит другим: они сообразительные, умные, но любят правду, честность в бизнесе, во всем. И требуют от всех такого же отношения. Я сторонник тюркского мира и занимаюсь развитием именно этого направления. Но по ходу дела изучал много документов и выяснил, что против того, чтобы усилились другие религии, нации, государства, работают многие институты, мозговые центры, вплоть до Ватикана. Своим умением и талантом евреи всегда занимали ту нишу, которую хотят занять представители других религий, особенно христианские центры.

— Что объединяет Тюркский мир с евреями?

— В свое время я часто ездил в Крым. Там живут караимы – тюрки, которые исповедуют иудаизм. Они сохранили свою идентичность, язык, культуру, но религия у них – иудаизм. Я посещал их дома, они очень гостеприимны и говорят почти на таком же языке, как азербайджанцы. Мы друг друга понимали без переводчика. Я спросил, как это тюрки стали исповедовать иудаизм? Они ответили: вот в Гагаузии всех насильно, мечом заставили принять христианство, хотя они тоже тюрки, сохранили язык и имена-фамилии, культуру. А у караимов было по-другому. Кстати, из их среды вышли много известных людей, вплоть до маршала Малиновского. Владимир Яковлевич Колпакчи – видный советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии, Соломон Самуилович Крым – инициатор создания самого известного учебного заведения полуострова – Таврического университета, Самуил Моисеевич Майкапар – композитор и музыкант.

В то время в Крыму жили богатые евреи, меценаты, которые фактически управляли экономикой полуострова. Эти меценаты нанимали на работу себе тюрков и представителей других народов. Вот эти караимы еще, как говорится, до пушкинских времен, работали и обучались у евреев, приняли их веру добровольно, без каких-либо угроз. А свой язык и культуру сохранили.

Главный объединяющий фактор между евреями и тюрками, это в первую очередь простые люди, которые поняли, что могут жить и развиваться только сообща, дружа и сотрудничая. Власти, элиты меняются, а отношения народов, подкованные веками, остаются и превращаются в стержень будущего развития.

Я хочу, чтобы номер журнала стал настольной книгой для всех азербайджанцев, которые работают во благо наших отношений с Израилем. Уверен, что мы этого добьемся.