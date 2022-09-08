Заслуженный художник Азербайджана Шамиль Гасанов отмечает юбилей — мастеру кисти исполняется 80 лет!
В интервью # художник рассказал о жизни и творчестве, о мечте посетить родной Карабах:
- Откуда у вас любовь к изобразительному искусству и почему вы выбрали именно графику?
- Рисовать я любил с детских лет. Меня привлекало все — и природа, и челоческая натура. Графика, которую я использую в своем творчестве, выбрана мною неспроста. Наш мир основан на восприятии черно-белого цвета. Черное и белое — это философия цвета. Это дуализм. Все в нашей жизни основано на дуализме. Белое и черное, день и ночь, мужчина и женщина и т.д. Мое творчество исходит из дуализма. Когда мы смотрим на свет, мы видим белизну. В белом цвете есть все цвета. А черное — это тень белого. Они дополняют друг друга. Настоящий художник тот, кто умеет видеть тень белого цвета. Величие художника в том, что в своих произведениях он может подчеркнуть тень света. Есть такая поговорка: свет это есть истина, а тень это наш мир. Т.е. то, что мы видим.
- Говорят, что время быстротечно. Вам уже 80. Как для вас прошло это время?
- Ответ на этот вопрос можно найти, глядя на мои картины. Это и есть мое время, моя жизнь. Для творческого человека не существует понятия «время». Время безгранично. Великие творцы — художники, скульпторы, давно покинули этот мир, но их искусство, их творчество живо и по сей день. И я надеюсь, что когда и я оставлю этот мир, мое творчество, мои работы будут жить вне времени. Я благодарен Всевышнему за то, что он даровал мне этот талант и выбрал меня среди миллионов людей. Творческие люди — это избранные люди для своего народа. В жизни есть учителя и мастера своего дела. Я думаю, что я мастер своего дела.
- Есть ли у вас ученики и последователи?
- Моя работа, мое творчество требуют духовного подхода. Несмотря на то что мой сын тоже художник, но даже он не смог перенять мой стиль. Он выбрал живопись. Графика — очень сложный вид изобразительного искусства и научиться ей невозможно. Я надеюсь,что когда-нибудь этот талант передастся моим правнукам.
- Каким вы видите будущее азербайджанского изобразительного искусства?
- У нашего народа древние корни, и это дерево во все времена давало свои плоды. Скольких талантливых людей взрастила наша азербайджанская земля! Очень много образованных, творчески одаренных молодых людей я вижу вокруг себя. Особенно хочу выделить одну из моих любимых видов искусства — скульптуру. В этом жанре работает много молодых художников. И даже дочь моей племянницы, которой всего 9 лет, поражает меня своим талантом. Несмотря на то, что ее этому никто не учит. Это уже гены. Глядя на нашу творческую молодежь я уверен, что будущее азербайджанского изобразительного искусства в надежных руках.
- Какое событие поразило вас больше всего за последние годы?
- Вторая Карабахская война, завершившаяся победой нашей доблестной армии во главе с Главнокомандующим Ильхамом Алиевым меня сильно взбудоражила. Ведь я сам, хоть и родился и вырос в Баку, родом из Карабаха. А точнее — из Джебраилского района. И когда первым из 7 районов 4 октября 2020 года от армянских оккупантов был освобожден Джебраилский район, я со слезами на глазах и с волнением слушал сообщение от нашего Президента. Азербайджанская земля подарила нам много талантливых людей, но также и отважных воинов. Вечная Слава нашим Шехидам! Я очень хочу побывать в родном селении, где когда-то ребенком вдыхал свежий воздух родной природы, аромат свежевыпеченного в тандыре хлеба. В нашей деревне росло огромное дерево, которое 17 человек могли обхватить, взявшись за руки. К сожалению, теперь его нет. Оно было варварски уничтожено армянами во время оккупации.
- В своем творчестве вы затрагиваете карабахскую тематику?
- Конечно же, карабахская тематика всегда находит отражение в моих работах. Вот уже скоро, а точнее 8 ноября, в день Второй годовщины Победы нашей Армии в 44-дневной Карабахской войне, состоится выставка, посвященная этой знаменательной дате. На этой выставке будут представлены также и мои работы. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность нашему Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное ко мне внимание и оценку моей творческой деятельности, награждение меня медалью и присвоением мне звания «Заслуженный художник». Это поистине стало большим подарком к моему юбилею.