Заслуженный художник Азербайджана Шамиль Гасанов отмечает юбилей — мастеру кисти исполняется 80 лет!

В интервью # художник рассказал о жизни и творчестве, о мечте посетить родной Карабах:

Откуда у вас любовь к изобразительному искусству и почему вы выбрали именно графику?

Рисовать я любил с детских лет. Меня привлекало все — и природа, и челоческая натура. Графика, которую я использую в своем творчестве, выбрана мною неспроста. Наш мир основан на восприятии черно-белого цвета. Черное и белое — это философия цвета. Это дуализм. Все в нашей жизни основано на дуализме. Белое и черное, день и ночь, мужчина и женщина и т.д. Мое творчество исходит из дуализма. Когда мы смотрим на свет, мы видим белизну. В белом цвете есть все цвета. А черное — это тень белого. Они дополняют друг друга. Настоящий художник тот, кто умеет видеть тень белого цвета. Величие художника в том, что в своих произведениях он может подчеркнуть тень света. Есть такая поговорка: свет это есть истина, а тень это наш мир. Т.е. то, что мы видим.

Говорят, что время быстротечно. Вам уже 80. Как для вас прошло это время?

Ответ на этот вопрос можно найти, глядя на мои картины. Это и есть мое время, моя жизнь. Для творческого человека не существует понятия «время». Время безгранично. Великие творцы — художники, скульпторы, давно покинули этот мир, но их искусство, их творчество живо и по сей день. И я надеюсь, что когда и я оставлю этот мир, мое творчество, мои работы будут жить вне времени. Я благодарен Всевышнему за то, что он даровал мне этот талант и выбрал меня среди миллионов людей. Творческие люди — это избранные люди для своего народа. В жизни есть учителя и мастера своего дела. Я думаю, что я мастер своего дела.

Есть ли у вас ученики и последователи?

Моя работа, мое творчество требуют духовного подхода. Несмотря на то что мой сын тоже художник, но даже он не смог перенять мой стиль. Он выбрал живопись. Графика — очень сложный вид изобразительного искусства и научиться ей невозможно. Я надеюсь,что когда-нибудь этот талант передастся моим правнукам.

Каким вы видите будущее азербайджанского изобразительного искусства?

У нашего народа древние корни, и это дерево во все времена давало свои плоды. Скольких талантливых людей взрастила наша азербайджанская земля! Очень много образованных, творчески одаренных молодых людей я вижу вокруг себя. Особенно хочу выделить одну из моих любимых видов искусства — скульптуру. В этом жанре работает много молодых художников. И даже дочь моей племянницы, которой всего 9 лет, поражает меня своим талантом. Несмотря на то, что ее этому никто не учит. Это уже гены. Глядя на нашу творческую молодежь я уверен, что будущее азербайджанского изобразительного искусства в надежных руках.

Какое событие поразило вас больше всего за последние годы?