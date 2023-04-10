«Барселона» продолжает работать над возвращением нападающего Лионеля Месси в команду, при этом соблюдая финансовые правила. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сам аргентинец надеется, что Лапорта сделает шаг к тому, чтобы поговорить с ним напрямую после того, как сделал он это с его отцом в феврале, но с тех пор президент несколько раз только намекал. Хави находится в постоянном контакте с Месси, но личной встречи у них еще не было.

Экономическая целесообразность подписания является главным препятствием для возвращения аргентинца. Клубу необходимо следить за финансовой составляющей, иначе Ла Лига может не дать «зеленый свет» для подписания Месси.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или в Саудовскую Аравию.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах чемпионата Франции.