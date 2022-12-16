Король Великобритании Карл III нанес визит в еврейский общинный центр JW3 в Лондоне в честь приближения праздника Хануки, который наступит в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время посещения центра он был вовлечен в танец под еврейскую музыку двумя пожилыми представителями еврейской общины столицы и принял участие в хороводе. Прием был организован для 25 посетителей центра — узников Холокоста. От их лица королю вручили в подарок ханукию — подсвечник для девяти свечей, которые зажигают в течение восьми дней в праздник Хануки.

Карл III также обменялся шутками с медперсоналом центра, осмотрел его помещения, где посетители занимаются творчеством и спортом, и пообщался с посетителями центра в классах бьюти-терапии и кулинарной студии, где волонтеры занимались выпечкой имбирного печенья.

На улице у здания общинного центра Карл III был окружен толпой, которую он поприветствовал взмахами руки.