Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен 8 мая обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы совместной координации и применения войск с использованием тактического ядерного оружия.

Как сообщает #, об этом заявил Лукашенко перед визитом в Москву.

По его словам, в ходе синхронной инспекции подразделений обороны двух стран сигналы к учебному применению тактического ядерного оружия будут отдаваться Генштабами Беларуси и РФ.

«Мир еще никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны», — сказал белорусский лидер.