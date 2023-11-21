Во вторник глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинская боевая группировка близка к заключению соглашения о перемирии с Израилем, несмотря на то, что атака на сектор Газа продолжается, а Израиль подвергается ракетным обстрелам.

Официальные представители ХАМАС «близки к достижению соглашения о перемирии» с Израилем, и группировка передала свой ответ катарским посредникам, говорится в заявлении Хании. В Катаре расположен офис политического крыла ХАМАС, в Дохе проживает сам Хания.

AFP со ссылкой на источники сообщает, что соглашение может включать пятидневное перемирие с прекращением огня на земле и ограничением воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа. Взамен поэтапно будут освобождены от 50 до 100 человек, захваченных боевиками ХАМАС и «Исламского джихада». Среди них будут израильтяне, но не военнослужащие, а также пленные других национальностей. Согласно сделке, из израильских тюрем будет освобождено около 300 палестинцев.