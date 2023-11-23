Перемирие, о котором договорились Израиль и исламистское движение ХАМАС, начнется в 7:00 (9:00 бак.вр.) 24 ноября, сообщил МИД Катара, передает Al Jazeera.

Соглашение о перемирии между Израилем и Палестиной подразумевает освобождение 39 палестинских заключенных из израильских тюрем 24 ноября.

Первые 13 пленных израильтян будут освобождены в 16:00 (18:00 бак.вр.).

Член руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что Катар, Египет и США выступают гарантами перемирия в секторе Газа, Катар выступает посредником в сделке.