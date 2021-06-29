Счетная палата Испании потребует более €1,9 млн от бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона за продвижение сепаратистских идей за рубежом. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее сведениям, ведомство подсчитало, какая сумма из бюджетных средств была израсходована ненадлежащим образом на пропаганду идей сторонников независимости автономии за рубежом и поиск международной поддержки. Счетная палата также будет требовать около €1,9 млн от экс-замглавы правительства Каталонии Ориола Жункераса, осужденного за референдум о независимости 2017 года и помилованного решением кабмина Испании.

В списке бывших чиновников и должностных лиц каталонской администрации, от которых Счетная палата будет требовать компенсации, значатся 39 человек. Всего ведомство потребует вернуть €5,4 млн, которые региональные власти потратили на пропаганду своего проекта по разрыву с Испанией с 2011 по 2017 год.

Пучдемон в настоящий момент находится в Бельгии. Он бежал от испанского правосудия вскоре после организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Власти пиренейского королевства добиваются его выдачи.(ТАСС)