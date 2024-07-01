Верховный суд Испании в понедельник отказался утвердить амнистию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщают европейские СМИ.

Согласно решению суда, амнистия «неприменима к делу Пучдемона о растрате средств».

Таким образом, высшая судебная инстанция Испании подтвердила ордер на арест экс-главы Каталонии, который бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии.

Мадрид ранее пытался добиться того, чтобы Пучдемон, которого на родине обвиняют в растрате госсредств и мятеже, вернулся в Испанию, однако попытки оказались неудачными.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Пучдемон заявил, что после вступления в силу амнистии он готов вернуться в Испанию.