Экспорт Азербайджана за январь-февраль опустился ниже уровня девятилетней давности

Местные СМИ сообщают о возросшем в январе-феврале этого года экспорте Азербайджана по сравнению с показателями отчетного времени минувшего года. Между тем, исследования показывают, что экспорт страны, тесно привязанный к нефти, опустился ниже уровня 2011 года.

В январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на 5 млрд. 364 млн. 450 тыс. манатов, из них на импорт приходится 1 млрд. 787 млн. 82 тыс. долларов, экспорт из страны составил 3 млрд. 249 млн. 367 тыс. долларов. В целом же торговые операции за два месяца завершились положительным сальдо на сумму 1 млрд 462 млн 285 тыс. долларов, информирует Государственный таможенный комитет.

Для сравнения, торговые операции за отчетные месяцы минувшего года были на уровне 5 млрд 317 млн 941 тыс. долларов. При этом показатели импорта превышали текущие и были на уровне $2 млрд 165 млн 811 тыс., экспорт был незначительно меньше — 3 млрд 152 млн 129 тыс. долларов. Январь-февраль минувшего года завершились положительным сальдо в размере $986 млн 317 тыс.

Рост положительного сальдо вызван тем, что по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года импорт Азербайджана в текущем году сократился на $378 млн. 729 тыс., а экспорт увеличился на $97 млн. 238 тыс. Разница в стоимостных объемах экспорта незначительна, и это объясняется не сильной разницей в средневзвешенной цене нефти за январь-февраль этого и минувшего года. Средняя цена экспортированной в отчетный период минувшего года нефти составляла 67,80 долларов, в текущем году — 67,20 долларов, сообщил экономист Самир Алиев, ссылаясь на данные SOCAR и Государственного нефтяного фонда.

Эксперт подчеркнул прямую зависимость экспорта страны от индексов «черного золота» на мировых сырьевых рынках. По его словам, показатели экспорта в текущем году оказались ниже уровня 2011 года. Так, в январе-феврале 2011 года при средней цене нашей нефти в 70 долларов за баррель экспорт составил 3 млрд. 389 млн. 6 тыс. долларов. Уже через год, в 2012 году цена нефти поднялась до 113,27 долларов, соответственно, экспорт в отчетный период увеличился до 4 млрд. 48 млн. 9 тыс. долларов. В январе-феврале 2014 года наблюдалось понижение индексов до 100, 94 долларов за баррель, в этой связи экспорт тоже сократился до 3 млрд. 778 млн. 5 тыс. долларов.

Нефтяной коллапс 2015 года, понизивший цену барреля более чем в два раза – до 53,73 долларов сопровождался падением экспорта, составившего в январе-феврале этого года 2 млрд. 334 млн. 6 тыс. долларов. В первые месяцы 2016 года при средней цене нефти 45,06 долларов экспорт упал до 1 млрд. 223 млн. 5 тыс. долларов. Через год сырьевые рынки отметились некоторым подорожанием, азербайджанская нефть поднялась в цене до 54,97 долларов, а экспорт увеличился до 1 млрд. 54 млн. долларов. В целом же зависимость объемов экспорта от нефти можно проследить по приведенной ниже таблице:

К этому стоит добавить, что в январе – феврале, согласно таможенным декларациям, на мировом рынке было продано 5,68 млн т нефти за 2,73 млрд долларов. Для сравнения, в январе-феврале 2019 года было продано 5,78 млн т за $2,6 млрд. Азербайджан добывает в сутки до 770 баррелей. В минувшем году было экспортировано 30,84 млн тонн нефти на сумму 14,81 млрд долларов.